Психолог объяснил, почему может не быть новогоднего настроения

Новый год чаще всего ассоциируется у людей с волшебством и предвкушением добрых перемен. Однако иногда люди сталкиваются с тем, что совсем не чувствуют приближающегося праздника.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, психолог Андрей Кичаев объяснил, почему может не быть новогоднего настроения.

По словам специалистов, наше состояние - это то, как мы оцениваем наши взаимоотношения с миром. Это своеобразный "маркер" того, как был прожит год.

"Если мы что-то приобрели, в чем-то получили свои выигрыши, то у нас будет радостное ощущение от жизни, мы будем надеяться на лучшее, будем довольны тем, как мы живем, тем, что нас окружает. Если же есть ощущение грусти, печали, тоски, значит мы что-то не получили, на что рассчитывали, что-то мы потеряли, чего не ожидали", - сказал Кичаев в беседе с РЕН ТВ.

Психолог рассказал о четырех шагах, которые могут избавить от этого ощущения. Для этого нужно понять свои эмоции и ощущения, изучить их "природу", понять причины, а затем составить список дел, которые помогут выбраться из этого состояния и, наконец, приступить к их выполнению.

"Нужно рационализировать наши эмоциональные ощущения. То есть вначале фиксировать эти факты: что было сделано, где это было, с кем это было, как мы себя вели, что было по отношению к нам недружественного в нашем окружении. На втором этапе мы идем вглубь и начинаем искать причины: я что-то не получил, потому что я использовал неверную стратегию; я на кого-то понадеялся, и меня подвели, то есть я окружил себя не теми людьми, которые действительно комфортны, надежны в общении; я не знал чего-то, и из-за этого я был не принят где-то, потерпел неудачу. Второй шаг - это причины этих нересурсных событий. Третий шаг - выстраивание стратегии изменения. Здесь должен быть список задач, дел. Четвертый шаг - мы не ждем 10 лет, а здесь это тот случай, когда я с Нового года займусь тем-то тем-то, выучу то-то, прочитаю это", - сказал эксперт.

Ранее психолог Анита Валанде предложила новый метод исполнения желаний на Новый год. Она рассказала о методике "Симорон", которую еще называют "безотказной техникой исполнения желаний".