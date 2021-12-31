Назван необычный способ исполнения желаний на Новый год

Традиционно многие загадывают на Новый год желания. Кто-то пишет на бумажке заветную мечту, сжигает ее, бросает пепел в бокал с шампанским и выпивает, пока бьют куранты.

Между тем психолог Анита Валанде предложила новый метод исполнения желаний., передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Техника, о которой рассказала эксперт Wday.ru, называется "Симорон". На первый взгляд этот метод может показаться абсурдным, однако, как считает психолог, подобные "ритуалы" позволяют сфокусировать сознание на определенной цели.

Так, например, для тех, кто давно хочет сесть на диету, Валанде предлагает написать на бумажке слово "диета" и буквально сесть на нее. Для желающих выйти замуж у психолога тоже есть способ: нужно повесить на двери табличку "Замуж" и пройти через нее.

Тем, кто хочет "раскрутить" свой бизнес, нужно взять связку ключей, наречь ее "бизнесом" и раскрутить на пальце.

Таких примеров, как отмечает Валанде, много. Главное - найти тот, который придется по душе.

Ранее главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников оценил традицию есть бумажку с желанием на Новый год. По его словам, она не принесет вреда здоровью человека. Однако лучше, чтобы бумажка была маленькой и неокрашенной, а текст был написан простым карандашом.