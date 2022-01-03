https://news.day.az/unusual/1422910.html Рецепт сдобной ёлочки в блоге Или Мамедовой - ВИДЕО
"Мы уже готовили с вами коричный венок, шоколадное полено, имбирных человечков, а вот сдобную елочку - еще нет! Пора бы это дело исправить! Тесто у нас наиароматнейшее, шведское, с добавлением кардамона! Начинка классическая - коричная.
Рецепт сдобной ёлочки в блоге Или Мамедовой - ВИДЕО
Популярный азербайджанский фуд-блогер Иля Мамедова опубликовала на своей странице в Instagram рецепт сдобной ёлочки.
"Мы уже готовили с вами коричный венок, шоколадное полено, имбирных человечков, а вот сдобную елочку - еще нет! Пора бы это дело исправить! Тесто у нас наиароматнейшее, шведское, с добавлением кардамона! Начинка классическая - коричная.
.
Необходимые ингредиенты:
▫️540 гр муки
▫️1 полная ч.л сухих дрожжей
▫️75 гр сахарного песка
▫️щепотка соли
▫️1 ст.л молотого кардамона
▫️300 мл молока", - говорится в подписи к публикации.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре