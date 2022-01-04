Психолог раскрыла главную причину депрессии в первые дни нового года

Главный психолог телепроекта "Пацанки" Любовь Розенберг в беседе с "Мослентой" раскрыла популярную причину депрессии, которая мучает людей в первых числа января, передает Day.Az.

Специалист отметила, что многие люди несколько дней после встречи Нового года проводят дома, под одеялом, закрывшись от всех. Вот только они не столько отдыхают, сколько грызут себя за то, что не приводят дом в порядок после праздника, не идут в гости к друзьям или родственникам, а просто лежат на диване.

"Это ведет только к одному: энергия, которую мы могли бы набрать за время отдыха, тратится на самокопание и самоедство, на обвинение себя в несоответствии каким-то нормам и правилам, в невыполнении намеченных дел и заранее расписанного праздничного церемониала. И это может стать началом депрессии", - предупредила собеседница "Мосленты".