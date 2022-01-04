Психолог перечислил способы справиться с одиночеством

Психолог Алена Москвина рассказала, отчего у людей возникает чувство одиночества и как с ним справиться, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По ее словам, одиночество свойственно разным людям, даже тем, кто много общается. Однако общение, возникшее исключительно ради обмена информацией, может не удовлетворять. Эксперт отметила, что при беседе очень важны невербальные характеристики: вид собеседника, его поза, мимика, движения, тон голоса, запах, изменение положения в пространстве, дистанция, возможность прикоснуться.

"Именно поэтому можно часами переписываться даже с близкими людьми, и все равно чувствовать, что чего-то не хватает", - сказала Москвина.

Если рядом нет людей, с которыми можно поговорить, то следует поддерживать связь с дорогими сердцу людьми, в том числе посредством гаджетов, посоветовала психолог.

Также следует регулярно выходить на улицу, посещать знакомые места, не бояться здороваться с людьми в лифте, на работе говорить о второстепенных вещах и т.д.

Также Москвина посоветовала людям, испытывающим одиночество, завести домашнее животное. Осознание и ощущение, что дома кто-то ждет и кто-то рад просто потому, что вы есть, помогает избавиться от неприятных эмоций, отметила психолог.