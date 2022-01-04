Ученый рассказал, когда люди достигнут бессмертия

Нынешнее поколение с большой вероятностью сможет дожить до технологий бессмертия. Такое мнение выразил ученый, руководитель фонда "Наука против старения" и общественной организации Open Longevity Михаил Батин, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Среди главных трендов в поиске бессмертия специалист выделил трансплантацию.

"Это направление получит новое развитие, когда мы научимся выращивать органы, используя биоинкубаторы, терапевтическое клонирование, ксенотрансплантацию, когда человеческий орган выращивается в животном. Рядом стоит и регенеративная медицина - способность стимулировать эти процессы в самом организме", - отметил он.

По его словам, для того, чтобы достичь прорыва в вопросе бессмертия, ученым необходимо смоделировать деятельность мозга. Сейчас исследователи еще не могут объяснить, как работает человеческое сознание.

Батин обратил внимание на то, что изучение механизмов старения является главным в поиске бессмертия, но при этом необходимо различать слова "старение" и "время".

"Старение - набор биологических процессов, когда ломаются белки, накапливаются продукты химических реакций, метаболиты, захламляется организм. И удаление этого хлама является существенной задачей. С другой стороны, меняется и работа генома, необходимо добиться того, чтобы он функционировал как у молодого", - добавил ученый, отмечая, что необходимо воссоздавать не орган, а выполняемую им функцию.

Также в преодолении старения помочь может искусственный интеллект, который сможет собрать и обработать информацию.