Врач рассказала об опасности веганского продукта

Врач-диетолог Римма Мойсенко рассказала об опасностях набирающего популярность растительного мяса, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По ее словам "мясо" содержит слишком много искусственных добавок, что перечеркивает его полезные свойства. Употребляя такой продукт, человек вместо здорового питания выбирает "бомбу".

"Там присутствуют усилители вкуса, достаточно большое количество крахмала, глютена, много красителей, которые не полезны для человека. Как минимум, это аллергены, как максимум - токсические вещества, в том числе содержащие тяжелые металлы", - считает врач.

Мойсенко напомнила, что иногда в растительное мясо добавляется пальмовое масло, в процессе переработки которого используется канцерогенное вещество. В связи с этим врач призвала употреблять растительное мясо не регулярно, а редко - как деликатес. Если вы веган, насыщать рацион белком Мойсенко советует с помощью бобовых продуктов.