Ученые научили рыб передвигаться по суше

Израильские ученые создали аквариум на колесах, с помощью которого научили рыб управлять компактным транспортным средством. Об этом сообщается в журнале Behavioral Brain Research, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Специалисты Университета имени Бен-Гуриона смогли продемонстрировать, что навигация рыб не зависит от их нахождения в определенной среде. Исследователи заметили, что рыбы одинаково успешно передвигаются по воде и суше, что может говорить об универсальности способа ориентации в пространстве в разных средах.

Ученые поместили рыб в аквариуме, расположенном на подвижной базе. Аквариум был оборудован камерами, лидаром и обрабатывающим сигнал компьютером. Лидар отслеживал движение животных внутри аквариума и дублировал данные на колеса транспортного средства. Чтобы заставить рыб перемещаться в определенном направлении, ученые расставляли для них приманки.

Оказалось, что сперва животные тратили до получаса, чтобы сориентироваться в пространстве и найти правильный путь. Однако спустя несколько повторов те же рыбы проходили путь за минуту.

"То, как пространство представлено в мозгу рыбы, и стратегии, которые она использует, могут быть столь же успешными в земной среде, как и в водной", - отметили авторы исследования.