Раскрыты действенные способы избавиться от бессонницы

Эксперты Американской ассоциации сна раскрыли, как именно необходимо действовать человеку, который страдает от бессонницы и никак не может уснуть в своей постели. Об этом сообщает "Медик Форум", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Существует ряд причин, по которым человек так или иначе не способен погрузиться в сон. Одним из самых простых способов, который может помочь избавиться от этого, может стать "передышка" от пустой попытки уснуть, лежа долгое время в горизонтальном положении. По словам специалистов, в случае, если человек просыпается более чем на 10 минут, стоит попробовать подняться с кровати и присесть в другое место, пока не появится чувство сонливости.

Что касается первопричин проблем со сном, до отхода на покой рекомендуется не смотреть телевизор и не читать, находясь при этом в постели. Кроме того, за некоторое время до сна стоит воздержаться от алкоголя, кофеина и никотина. Подготовить организм ко сну помогут горячий душ, приятная спокойная музыка, а также что-то, что может человеку расслабиться. Врачи посоветовали придумать и постоянно проводить определенный ритуал, который поможет засыпать и просыпаться в определенное время.