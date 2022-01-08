Диетологи назвали бодипозитив причиной ожирения

Диетолог Анжелика Дюваль и врач-эндокринолог, нутрициолог, диетолог Алексей Калинчев сообщили, что причинами ожирения являются малоподвижный образ жизни, большое количество углеводов и бодипозитив. Об сообщает Ura.ru, передает Day.Az.

"Мы можем дойти до одного огурца в день, но если мы при этом не повышаем свою физическую активность, мало того, что идет набор веса, но и происходят застои в организме. За счет движения и кровеносная система лучше работает, и лимфатическая, которая освобождает нас от всяких токсинов", -подчеркнула Дюваль.

Специалист отметила, что также главной причиной ожирения является потребление большого количества углеводов. По его словам, особенно опасны сладкие газированные напитки и соки. "Это жидкий сахар. То, что не делает нас сытыми, но несет множество лишних калорий", - сказала она.

Калинчев в свою очередь добавил, что проблема ожирения остро стоит не только в России, однако во всем мире эту тему не любят поднимать. По его словам, бодипозитив является "рекламой ожирения". "С бодипозитивом никто бороться не хочет. У нас, как и во всем мире, у 60 процентов населения лишний вес, у 20 процентов - ожирение", - заявил он.