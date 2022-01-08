Некоторые бактерии научились есть пластик

Ежегодно в мировые воды попадает свыше 900 млн единиц мусора, 80% из которого - это пластик. Недавно ученые заявили, что микробы стремительно эволюционируют, чтобы питаться пластиком, передает Day.Az со ссылкой на передает aif.ru.

Исследователи из Швеции выяснили, что сейчас у некоторых микроорганизмов появляется способность вырабатывать ферменты, которые разлагают пластик. И число таких бактерий растет по всему миру.

С помощью компьютерного моделирования ученым удалось подсчитать ферменты, которые могут расщеплять пластик. Их насчитали около 30 тысяч, они могут разлагать десять самых известных видов пластмасс.

При этом мутация наблюдается у тех микробов, которые обитают на глубине. Это еще раз доказывает, что большинство частиц микропластика находится не на поверхности океана, а глубже.

Экологи считают, что у этого явления может быть и другая сторона. Например, ученых смущает тот факт, что микробы, поглощающие пластик, доберутся до нужного человеку материала. Кроме того, исследователи боятся, что могут быть разрушены пищевые цепочки, которые складывались в океане тысячелетиями.