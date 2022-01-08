https://news.day.az/unusual/1424601.html Журналист раскрыл тайну «загадочного дома» на Луне
Журналист раскрыл тайну «загадочного дома» на Луне
Разгадана тайна "дома" на Луне, который обнаружил китайский луноход "Юйту-2". Загадочный объект нашли у кратера фон Карман, передает Day.Az со ссылкой на издание CNet.
Луноход сделал снимки в начале декабря. На фото казалось, что на горизонте виднеется что-то необычной формы. Пользователи в Сети прозвали объект "загадочным домом".
Недавно журналист Эндрю Джонс опубликовал новый снимок, сделанный китайским луноходом. На фото видно, что это просто камень, который лежит на краю кратера.
Луноход "Юйту-2" находится на спутнике Земли с начала 2019 года. Все это время на ученые получают фотографии с поверхности Луны.
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