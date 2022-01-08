Журналист раскрыл тайну «загадочного дома» на Луне

Разгадана тайна "дома" на Луне, который обнаружил китайский луноход "Юйту-2". Загадочный объект нашли у кратера фон Карман, передает Day.Az со ссылкой на издание CNet.

Луноход сделал снимки в начале декабря. На фото казалось, что на горизонте виднеется что-то необычной формы. Пользователи в Сети прозвали объект "загадочным домом".

Недавно журналист Эндрю Джонс опубликовал новый снимок, сделанный китайским луноходом. На фото видно, что это просто камень, который лежит на краю кратера.

Луноход "Юйту-2" находится на спутнике Земли с начала 2019 года. Все это время на ученые получают фотографии с поверхности Луны.