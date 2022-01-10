Земля находится на пороге массового вымирания

Профессор Стэндфордского университета Пол Эрлих в разговоре с Daily Mail предупредил, что Земля находится на пороге шестой волны массового вымирания, передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ.

"Массовое вымирание - лишь одна из взаимосвязанных экзистенциальных угроз, с которыми сталкивается цивилизация, другие включают нарушение климата, глобальное отравление и возобновление гонки ядерных вооружений", рассказал профессор.

По его словам, наводнения, засухи и лесные пожары, вызванные изменениями климата, могут нанести планете такой же серьезный ущерб, как мощное извержение вулкана или гигантский астероид.

Эрлих отметил, что существуют споры о причинах предыдущих пяти массовых вымираний, а в научном сообществе нет ни слова о причине продолжающегося шестого. "Слишком много людей, а самые богатые из них потребляют слишком много, и все это усугубляется гендерным фактором, расовым и экономическим неравенством", - заключил он.