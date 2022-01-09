Ученый назвал самый полезный хлеб

Самым полезным хлебом является ржаной. Именно в нем содержатся ценные пищевые волокна, заявила исследователь Института здравоохранения и соцразвития Финляндии Ниина Каартинен, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Она подчеркнула, что разовое употребление ржаного хлеба позволяет женщинам получить 20 процентов необходимой за день клетчатки, а мужчинам - 30 процентов, сообщает Helsingin Sanomat.

Кроме того, в ржаном хлебе содержатся витамины группы В, тиамин и фолиевая кислота.

Богат этот продукт также железом, магнием, цинком, медью и йодом. Хлеб исключительно полезен для кишечника, поскольку снижает риск развития рака.