https://news.day.az/unusual/1424798.html Ученый назвал самый полезный хлеб
Ученый назвал самый полезный хлеб
Самым полезным хлебом является ржаной. Именно в нем содержатся ценные пищевые волокна, заявила исследователь Института здравоохранения и соцразвития Финляндии Ниина Каартинен, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
Она подчеркнула, что разовое употребление ржаного хлеба позволяет женщинам получить 20 процентов необходимой за день клетчатки, а мужчинам - 30 процентов, сообщает Helsingin Sanomat.
Кроме того, в ржаном хлебе содержатся витамины группы В, тиамин и фолиевая кислота.
Богат этот продукт также железом, магнием, цинком, медью и йодом. Хлеб исключительно полезен для кишечника, поскольку снижает риск развития рака.
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