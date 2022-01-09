В США раскрыли загадку пропавшего еще в XVII веке "корабля-призрака"

В США археологи-дайверы смогли раскрыть загадку корабля, который пропал на Великих озерах еще в XVII веке - 343 года назад. Речь идет о судне "Грифон", которое пропало с грузом мехов на озере Мичиган.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, честь открытия принадлежит "искателям" Стиву и Кэти Либертам.

Пара выяснила, что корабль не топили индейцы, что он не "исчезал" и даже не был угнан его же собственной командой.

Оказалось, что корабль просто затонул во время шторма на озере, а останки мачты у берега, давно известные искателям, - и есть останки "Грифона".