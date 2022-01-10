Дерматолог назвала главную ошибку при умывании

Врач из Коннектикута (США) назвала главную ошибку, которая допускается при уходе за кожей лица, и удивила подписчиков. На опубликованное в TikTok видео обратили внимание в The Sun, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru

Дерматолог Николь Кэролайн (Nicole Caroline) разместила в соцсети короткий ролик, в котором заявила, что большинство людей неправильно умываются. По ее словам, ошибка заключается в том, что многие очищают кожу дважды в день. "Не мойте лицо по утрам если у вас нет прыщей! Пожалуйста, перестаньте это делать!" - прокомментировала она.

В другом видео Кэролайн объяснила, что чрезмерное очищение разрушает естественный барьер кожных покровов, что приводит к возникновению акне, потере упругости и сияния. Она подчеркнула, что по утрам нужно ополаскивать кожу прохладной водой и не использовать при этом специальные средства.

Ролик Кэролайн стал вирусным и набрал 3,3 миллиона просмотров и 122,8 тысячи комментариев. Пользователи сети поблагодарили ее за рекомендацию. "Спасибо большое! Я обязательно попробую этот метод!", "Ого! Никогда об этом не думала", "Это звучит логично и правильно", "Спасибо! Очень хороший совет", - писали юзеры.