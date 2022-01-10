Шахтеры нашли джинсы Levi's 143-летней давности

Шахтеры обнаружили самые старые джинсы бренда Levi's в истории. Соответствующая информация появилась на портале Reddit, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Согласно посту, голубые брюки с потертостями случайно нашли в шахте во время золотодобычи. Отмечается, что джинсы, запечатленные на фотографии, датируются 1879 годом. Автор изображения предполагает, что эти штаны - самые старые из когда-либо найденных джинсов марки Levi's.

Публикация стала вирусной и набрала более 96 тысяч лайков и 2,8 тысячи комментариев на Reddit. Пользователей сети удивило состояние брюк 143-летней давности, качество которых, по их мнению, идеально сохранилось вопреки прошедшему времени. "Они выглядят как новые", "Ничем не отличаются от нынешних", "Такие джинсы стоят сотни тысяч", "Какое качество!" - высказывались юзеры.

Компания Levi Strauss & Co была основана Ливай Страуссом в Калифорнии, США, в 1853 году. На данный момент штаб-квартира всемирно известного бренда располагается в Сан-Франциско. Владельцами марки остаются наследники Ливай Страусса, а президентом и главным управляющим - Джон Андерсон.