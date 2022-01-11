Психолог раскрыла способ помочь близкому человеку с игроманией

Психолог, гештальт-терапевт Екатерина Зиновьева рассказала, как помочь близкому человеку с игроманией - зависимостью от компьютерных игр. Способ побороть пагубную привычку эксперт раскрыла в разговоре с "Мослентой", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Зиновьева подчеркнула, что игры являются одним из способов уйти от реальности, в которой возникли сложности. У детей и подростков причиной зависимости может стать тревожность, трудности с учебой и отношениями, заниженная самооценка. "Ребенку нужно помочь решить реальные проблемы, которые создали подобную ситуацию и вызвали у него желание изолироваться в безопасном пространстве", - заключила терапевт.

Если проблема с играми возникла у супруга, то это сигнал обратить внимание на отношения в семье, считает психолог. "В семейной системе все взаимосвязано. Возможно, есть какое-то нарушение в ролях, сложности во взаимодействии мужа и жены, которые могут спровоцировать зависимость", - пояснила эксперт, добавив, что это применимо и к детско-родительским отношениям. С этим вопросом стоит обратиться за консультацией к специалисту.

Главное - помнить, что с любой аддикцией взрослого человека есть смысл бороться только при желании самого зависимого. "Если он осознает, что у него есть проблема, готов вкладывать время, силы и деньги, чтобы эту проблему решить, тогда можно его поддержать", - заключила терапевт.