Крокодил из зоопарка, скатывающийся с водяной горки, умилил соцсети

Пользователь популярного интернет-форума Reddit под ником MrBonelessPizza выложил видео с крокодилами, которое, если верить подписи к описании ролика, было снято в зоопарке в Марокко.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, в девятисекундном ролике небольшой крокодил скатывается по специально сооруженной для этих крупных рептилий водяной горке.

"О мой Бог! Это так мило!" - написала пользовательница dumbbinch99, собрав сотни "лайков" на свой комментарий.

"Я участвовал в спасении и реабилитации очаровательного аллигатора много лет назад, и этот ролик сделал меня очень счастливым! Детеныш аллигатора сейчас живет в заповеднике во Флориде, и я надеюсь, что ему так же весело", - ответил другой пользователь.

"То, как он слегка открывает пасть, когда скользит по воде, это - самое милое", - написал другой комментатор.