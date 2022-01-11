Врачи назвали опасные последствия бокала вина за ужином

Диетологи и врачи назвали опасные последствия и болезни, которые могут подстерегать любителей выпивать один бокал вина каждый день. Их слова приводит Eat This, Not That!,передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам специалистов, многие люди любят запить ужин вином, чтобы расслабиться после тяжелого рабочего дня. Врачи и диетологи опровергли миф о пользе ежедневной выпивки для сердца и нервной системы и назвали побочные эффекты от всего одного бокала вина за ужином.

Медик Кэрри Лэм рассказала, что частое употребление алкоголя повышает риск развития рака молочной железы, особенно у женщин, родственницы которых сталкивались с этим заболеванием. Лэм сослалась на исследование, согласно которому один-два алкогольных напитка в день могут увеличить риск развития рака груди на 30-50 процентов.

"Рак языка и пищевода напрямую связан с употреблением вина", - добавила врач Брача Банаян. По ее словам, согласно данным проведенного в 2017 году исследования, результаты которого опубликованы в журнале PLoS One, всего один алкогольный напиток в день может повысить риск развития рака пищевода.