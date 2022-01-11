Этот продукт убивает половину своих потребителей

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал в эфире телеканала "Россия-1", что гамбургер способен убить около половины тех людей, которые регулярно употребляют данную разновидность сэндвича, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По его словам, причиной этого является состав продукта, в котором очень большое количество канцерогенов. Они способны провоцировать смертельно опасные заболевания в случае, если гамбургер становится частью обычного рациона человека.