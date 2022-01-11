Антропологи выяснили, когда люди каменного века начали охотиться

Антропологи выяснили, что древние люди начали охотиться как минимум два миллиона лет назад, в раннем палеолите. Соответствующая статья была опубликована в журнале Quaternary Science Reviews, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Увеличение количество потребляемого мяса стало одной из наиболее важных перемен в человеческой диете. Ученым известно, что мясо ели представители как минимум олдувайской культуры, которая зародилась около 2,5 млн лет назад. Это удалось понять по характерным следам разделки на костях животных, которые не могли оставить другие звери, птицы или насекомые. Между тем, антропологам неясно, каким образом туши животных попадали к людям: добывали ли они дичь на охоте или отнимали у других хищников.

Дженнифер Паркинсон из Университета Сан-Диего и ее коллеги проанализировали кости животных из местечка Канджера в Кении. Изучив следы на костях возрастом около двух миллионов лет, они обнаружили, что "почти всегда следы разделки находятся в так называемых "горячих зонах" - местах на теле животного, которые почти никогда не сохраняют целостность при поедании хищниками". Из этого ученые делают вывод, что древние люди добывали эти туши самостоятельно, то есть охотились.

Судя по костным останкам, два миллиона лет назад люди в первую очередь охотились на мелких полорогих животных.