Психологи нашли способ оценить прожитую жизнь
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Ученые из Цюрихского университета создали шкалу, позволяющую оценить, насколько полноценно человек прожил свою жизнь или определенный ее этап. Соответствующая статья была опубликована в журнале Frontiers in Psychology,  передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

Шкала полноценной жизни (FLS), в которой три источника реализации (я, жизнь, влияние/наследие) пересекаются с тремя критериями реализации (целостность, соответствие, ценность).

Их сочетание дает девять аспектов, включающих полную реализацию своего потенциала; верность себе; ощущение значимости своего существования; уникальный след, оставленный в мире; вклад в благополучие других; выполнение осмысленной деятельности; поглощенность выполняемыми задачами; достижение целей, приносящих чувство удовлетворения.

После построения концептуальной основы ученые разработали многомерную шкалу количественной оценки полноценной жизни, которая помимо использования в исследованиях, может применяться на практике, например, коучами по вопросам жизни и карьеры.

Подчеркивается, что фулфилмент, или оценка реализованности - новое направление позитивной психологии.

В рамках исследования специалисты изучили, что именно люди понимают под полноценной жизнью. Новая модель включает как когнитивные, так и аффективные аспекты. При этом она не эгоцентрична и основана не на ощущении счастья одного человека, а на чувстве его удовлетворения своей жизнью.

Авторы уверены, что оценка своей жизни как полноценной - одно их важнейших условий психического благополучия и физического здоровья.

Результаты многочисленных исследований показывают, что люди, удовлетворенные своей жизнью, как правило, более позитивно относятся к старению и испытывают позитивные эмоции на всех этапах своей жизни.