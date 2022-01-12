Ученые придумали, как воссоздать радиационное поле корабля при полетах в дальний космос

Сотрудники Объединенного института ядерных исследований (ОИЯИ) разработали и запатентовали устройство, которое позволит моделировать на земле все условия сложного радиационного поля внутри космического корабля, создаваемого частицами Галактического космического излучения. Об этом пишет пресс-служба института, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Объединенным институтом ядерных исследований получен патент на устройство для моделирования на пучках тяжелых ионов высокой энергии полей смешанного излучения для целей экспериментальной радиобиологии. По сути, изобретение подразумевает создание в земных условиях симулятора сложного радиационного поля внутри космического корабля, формируемого частицами Галактического космического излучения (ГКИ) при полетах в глубоком космосе", - говорится в сообщении.

Отмечается, что создание подобного поля для облучения биологических объектов является актуальнейшей задачей космической радиобиологии. Так, до настоящего времени исследования радиационного воздействия ГКИ выполнялись на ускорителях только с пучками отдельных моноэнергетических частиц, в то время как радиационное поле внутри космического корабля является многокомпонентным. В него входят нейтроны, гамма-кванты и заряженные частицы вплоть до очень тяжелых ядер. Кроме этого, это радиационное поле имеет очень широкий энергетический спектр.

Как отмечают авторы изобретения, за предложенным симулятором создается широкий пучок всех компонентов внутреннего радиационного поля с энергией до 1 ГэВ/н (тяжелые ядра с зарядом до 27). Этого вполне достаточно для воспроизведения всех основных радиационно-индуцированных эффектов облучения экипажа в космосе.

Симулятор внутреннего радиационного поля, как добавили в пресс-службе, планируется включить в состав установки для проведения экспериментов в области космической радиобиологии (СОДИБ) на пучке ядер железа на радиобиологическом канале нуклотрона комплекса NICA .

NICA - один из шести проектов класса "мегасайенс" в России, согласно которому в институте ядерных исследований будет построен коллайдер. Эта установка, как надеются ученые, позволит понять, как в первые мгновения после Большого взрыва во Вселенной образовались протоны и нейтроны. В полную силу коллайдер должен начать работать в 2023 году.