Врач развеял миф о замороженных овощах

Врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург в эфире программы "О самом главном" на канале "Россия 1" опроверг распространенное заблуждение, связанное с замороженными овощами. Выпуск доступен на YouTube, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Диетолог развеял миф о том, что в процессе заморозки овощи теряют все полезные вещества. По его словам, заморозка - это щадящая процедура. "Заморозка очень хорошо сохраняет все питательные вещества. Там [сохраняются] и флавоноиды, и ниацины, и фолиевая кислота", - рассказал он и добавил, что при заморозке в овощах также остаются все пищевые волокна.

В то же время Гинзбург констатировал, что во время заморозки количество некоторых полезных веществ все же уменьшается. Но, как уточнил специалист, при любых других способах заготовки их количество уменьшается еще больше.