Названа польза забывания

Ирландские ученые заявили, что процесс забывания не ошибка, а функциональная особенность мозга, которая позволяет ему динамически взаимодействовать с окружающей средой. Об этом говорится на сайте "Тринити-колледжа" в Дублине, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Как уточнили биологи, забывание некоторых вещей полезно и способствует более гибкому поведению человека. Он начинает принимать более взвешенные решения. Если воспоминания родились в обстоятельствах, которые не совсем соответствуют текущей среде, их забвение может положительно повлиять на самочувствие, назвали пользу этого процесса ученые.

Эксперты считают, что забывание - процесс обучения, когда мозг сохраняет одни воспоминания и удаляет другие. "Поскольку на скорость забывания влияют условия окружающей среды, специалисты предполагают, что забывание является частью обучения", - объяснил один из авторов научной работы Томас Райан (Tomas Ryan).