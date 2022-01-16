Ученые объяснили, как возникает синдром хронической усталости

Австралийские ученые перечислили главные причины появления синдрома хронической усталости, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Специалисты провели исследование, благодаря которому выяснили, что основной причиной развития недуга является увеличенный уровень однонуклеотидных полиморфизмов, которые образуются при точечных мутациях. Кроме того, синдром хронической усталости может развиться из-за сбоев в работе мозга.

Синдром хронической усталости включен в Международную классификацию болезней. Неофициально его называют бичом XXI века. Наличие недуга проявляется в виде бессонницы, усталости, головных болей и частых спазмов.