Неизвестные науке прыжки личинок жука-короеда

Группа исследователей обнаружила, что личинки некоторых насекомых прыгают неизвестным науке способом. При этом ими были найдены свидетельства того, что такое поведение встречается у целого ряда видов - просто учёные не замечали этого раньше, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Ранее не зарегистрированное поведение наблюдается у личинок псевдоплоскотелок вида Laemophloeus biguttatus. Эти жуки живут под корой деревьев.

Личинки этих насекомых могут подпрыгивать в воздух, скручиваясь в петлю перед прыжком. Что делает эти прыжки уникальными, так это то, как личинкам удаётся их провернуть.

"Личинки жуков вообще чрезвычайно редко прыгают, и механизм, который они используют для выполнения своих прыжков, - насколько мы можем судить - ранее не регистрировался ни у каких личинок насекомых, - сообщает Мэтт Бертоне (Matt Bertone), первый автор исследования из Университета штата Северная Каролина.

Дело в том, что другие виды насекомых, способных совершать невероятные прыжки, полагаются на то, что называется "пружинным приводным механизмом, опосредованным защёлкой".

Это означает, что две части их тела цепляются друг за друга, в то время как насекомое напрягается, накапливая значительное количество энергии. Затем насекомое размыкает "защёлку", одновременно высвобождая всю эту энергию, что позволяет ему оторваться от земли. Так прыгают, к примеру, кузнечики.

Что делает L. biguttatus такими особенными, так это то, что они прыгают, не сцепляя вместе две части своего тела. Вместо этого они цепляются коготками за поверхность земли, пока накапливают энергию, и как только их когти отпускают землю, потенциальная энергия преобразуется в кинетическую, запуская личинку вверх.

Открытие такого подхода к прыжкам в высоту было сделано во многом случайно. Бертоне собирал насекомых с гниющего дерева возле своей лаборатории, чтобы сфотографировать их, и заметил, что личинки жуков прыгают.

Затем авторы работы решили снять это поведение на видео, чтобы лучше понять, что происходит. И только тогда они начали понимать, насколько необычны прыжки этих личинок.

Чтобы определить, как L. biguttatus выполняют свои акробатические трюки, исследователи снимали их прыжки со скоростью до 60 000 кадров в секунду. Это позволило учёным зафиксировать все движения личинок, связанные с прыжком, и предположить, что их ноги образуют некий фиксирующий их на земле механизм.

Исследователи также провели оценку мышечной массы личинок, чтобы определить, совершают ли они свои прыжки, используя только силу мышц, а не "механизм защёлки" для сохранения энергии.

Так учёные выяснили, что личинкам не хватит мускульной силы, чтобы прыгать в воздух так далеко и так быстро, как они прыгали на видео. Следовательно, личинки могли совершать свои акробатические этюды, только предварительно цепляясь за землю.

Добавим, что японский исследователь Такахиро Ёсида (Takahiro Yoshida) уже наблюдал подобные прыжки у личинок жуков вида Placonotus testaceus, но не опубликовал научных статей или иных материалов, описывающих такое поведение.

"Это вызывает много вопросов. Возникло ли такое поведение независимо [у разных видов]? Встречается ли оно у других видов жуков? Являются ли эти роды [насекомых] более тесно связанными, чем мы предполагали ранее? Предстоит проделать ещё много интересной работы", - заключает Бертоне.

Работа американских исследователей была опубликована в научном журнале PLOS ONE.

Ранее мы писали о том, как некоторым жукам удаётся ходить по поверхности воды вверх ногами, а также о том, что физики раскрыли "блестящий" секрет жуков скарабеев.

Кроме того, мы рассказывали о том, как "дьявольский жук" выдерживает наезд автомобиля, а ещё о том, почему сегодня существует такое многообразие видов жуков.

Больше интересных новостей из мира науки вы найдёте в разделе "Наука" на медиаплатформе "Смотрим".