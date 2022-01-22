"Битва" коротколапых котов рассмешила пользователей Сети - ВИДЕО
"Пассивный махач" удался на славу.
В интернете набирает популярность видео с самой ленивой и умилительной "дракой" двух коротколапых котов. Об этом сообщает "Ридус".
Вероятно, коты хотели устроить серьезную битву, но из-за мягкости и небольшой длины лап их "сражение" было больше похоже на то, что они делают массаж друг другу. Затем коты и вовсе мирно разошлись.
В восторге от этого видео остались и интернет-пользователи.
"Битва титанов", - написал один из пользователей Сети.
"Пассивный махач", - поддержал его другой комментатор.
"Какие милейшие бойцы", - заявил еще один интернет-пользователь.
"Не драка, а сплошное утютю", - пишет зритель.
"Уиии, какие плюшевые бойцы", - еще одно из многочисленных сообщений к видео.
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