"Битва" коротколапых котов рассмешила пользователей Сети

"Пассивный махач" удался на славу.

В интернете набирает популярность видео с самой ленивой и умилительной "дракой" двух коротколапых котов. Об этом сообщает "Ридус".

Вероятно, коты хотели устроить серьезную битву, но из-за мягкости и небольшой длины лап их "сражение" было больше похоже на то, что они делают массаж друг другу. Затем коты и вовсе мирно разошлись.

В восторге от этого видео остались и интернет-пользователи.

"Битва титанов", - написал один из пользователей Сети.

"Пассивный махач", - поддержал его другой комментатор.

"Какие милейшие бойцы", - заявил еще один интернет-пользователь.

"Не драка, а сплошное утютю", - пишет зритель.

"Уиии, какие плюшевые бойцы", - еще одно из многочисленных сообщений к видео.