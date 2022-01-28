Рецепт голубцов с айвой и каштанами
Блогер Иля Мамедова на своей странице в Instagram поделилась с подписчиками рецептом голубцов с айвой и каштанами:
"Необходимые ингредиенты:
1 средний кочан капусты
500 гр говядины
1 репчатый лук
2 горсти круглого риса
2 ст.л томатной пасты
100 гр очищенных и отваренных каштанов
1 айва
соль, перец, куркума
топленое масло/растительное
Для заправки:
125 мл воды
1 ч.л сахарного песка
1 ст.л уксуса
Способ приготовления:
1. С помощью острого ножа вырезаем из капусты кочерыжку и опускаем кочан в горячую подсоленную воду на 6-8 минут, после чего разбираем его на листья, обрезаем жесткие места и откладываем в сторону. Можно также сначала разобрать свежую капусту на листья, после чего опустить их в горячую подсоленную воду на 5-7 минут, затем достать с помощью шумовки.
2. Для начинки: пропускаем через мясорубку говядину и репчатый лук. Добавляем к фаршу чуть разведенную в воде томатную пасту, 50 гр дробленых каштанов и промытый рис. Заправляем специями и приступаем к ручной разминке фарша.
3. Нарезаем на дольки айву.
4. Заворачиваем фарш в капустные листья и укладываем в глубокую кастрюлю с толстым дном. Не забываем наряду с голубцами, укладывать и айву, вместе с оставшимися 50 гр каштанами.
5. Чуть поливаем долму растительным маслом, обдаем кипяточком, придавливаем тарелочкой и ставим кастрюлю с долмой на сильный огонь. Как только вода на дне кастрюли закипит, снижаем огонь до минимума, накрываем кастрюлю крышкой и забываем про голубцы на полчаса.
6. Через полчаса заливаем долму смесью из воды, уксуса и сахара, и даем долме вариться еще 10-15 минут.
Готово! Выкладываем долмушки на тарелки, сверху поливаем выделившимся соком, дополняем отварными айвой и каштанами. Можете также подать долму с мацони или сметаной, ну это уже на вкус".
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