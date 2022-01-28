Рецепт голубцов с айвой и каштанами

Блогер Иля Мамедова на своей странице в Instagram поделилась с подписчиками рецептом голубцов с айвой и каштанами:

"Необходимые ингредиенты:



1 средний кочан капусты

500 гр говядины

1 репчатый лук

2 горсти круглого риса

2 ст.л томатной пасты

100 гр очищенных и отваренных каштанов

1 айва

соль, перец, куркума

топленое масло/растительное

Для заправки:

125 мл воды

1 ч.л сахарного песка

1 ст.л уксуса



Способ приготовления:



1. С помощью острого ножа вырезаем из капусты кочерыжку и опускаем кочан в горячую подсоленную воду на 6-8 минут, после чего разбираем его на листья, обрезаем жесткие места и откладываем в сторону. Можно также сначала разобрать свежую капусту на листья, после чего опустить их в горячую подсоленную воду на 5-7 минут, затем достать с помощью шумовки.



2. Для начинки: пропускаем через мясорубку говядину и репчатый лук. Добавляем к фаршу чуть разведенную в воде томатную пасту, 50 гр дробленых каштанов и промытый рис. Заправляем специями и приступаем к ручной разминке фарша.



3. Нарезаем на дольки айву.



4. Заворачиваем фарш в капустные листья и укладываем в глубокую кастрюлю с толстым дном. Не забываем наряду с голубцами, укладывать и айву, вместе с оставшимися 50 гр каштанами.



5. Чуть поливаем долму растительным маслом, обдаем кипяточком, придавливаем тарелочкой и ставим кастрюлю с долмой на сильный огонь. Как только вода на дне кастрюли закипит, снижаем огонь до минимума, накрываем кастрюлю крышкой и забываем про голубцы на полчаса.



6. Через полчаса заливаем долму смесью из воды, уксуса и сахара, и даем долме вариться еще 10-15 минут.



Готово! Выкладываем долмушки на тарелки, сверху поливаем выделившимся соком, дополняем отварными айвой и каштанами. Можете также подать долму с мацони или сметаной, ну это уже на вкус".