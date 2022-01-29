Мясников о необычном продукте, помогающем в борьбе с COVID-19

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" заявил, что для самостоятельного укрепления иммунитета в борьбе с COVID-19 могут подойти орехи, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Если вы скажете, а что бы мне съесть, чтобы не заболеть COVID-19 или быстро восстановиться, ответ будет: в том числе и орехи", - сказал телеведущий, объяснив, что этот продукт влияет на С-реактивный белок и снижает воспалительные процессы в организме.

Кроме того, по словам Мясникова, орехи снижают "плохой" холестерин и помогают при профилактике сердечно-сосудистых заболеваний.