Названы ускоряющие старение мозга три продукта

Ряд продуктов может ускорить старение мозга, считает диетолог Серена Пун (Serena Poon), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Самыми вредными для мозга она назвала три продукта, вызывающих в организме воспаление. "Некоторые из основных виновников этого процесса, такие как добавленный сахар (сахара и сиропы, добавленные в продукты во время обработки или переработки - прим. "Ленты.ру"), переработанное мясо и рафинированные углеводы, широко распространены в стандартном рационе", - уточнила она. Эксперт объяснила, что употребление слишком большого количества сахара "убивает" память и увеличивает риск слабоумия. По ее словам, сахар сейчас можно найти почти везде: от напитков и десертов до заправок для салатов, замаскированных под "полезные".

"Выбирайте несладкие варианты или попробуйте приготовить еду дома, чтобы контролировать потребление сахара", - посоветовала она. Вторым компонентом, от которого следует отказаться, диетолог считает рафинированные углеводы. Они содержатся в белом хлебе, выпечке и сухих завтраках. У таких углеводов нет питательной ценности, добавила она. Они изменяют функции в нескольких областях мозга. "Вместо этого выбирайте цельнозерновые продукты и другие сложные углеводы, такие как бобовые и овощи", - уточнила Пун.

Кроме того, она призвала отказаться от полуфабрикатов, переработанного мяса, которые также ведут к слабоумию.