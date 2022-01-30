https://news.day.az/unusual/1431109.html Названы ускоряющие старение мозга три продукта

Названы ускоряющие старение мозга три продукта

Это интересно, 30 января 2022 09:23 164
Названы ускоряющие старение мозга три продукта
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Ряд продуктов может ускорить старение мозга, считает диетолог Серена Пун (Serena Poon), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Самыми вредными для мозга она назвала три продукта, вызывающих в организме воспаление. "Некоторые из основных виновников этого процесса, такие как добавленный сахар (сахара и сиропы, добавленные в продукты во время обработки или переработки - прим. "Ленты.ру"), переработанное мясо и рафинированные углеводы, широко распространены в стандартном рационе", - уточнила она. Эксперт объяснила, что употребление слишком большого количества сахара "убивает" память и увеличивает риск слабоумия. По ее словам, сахар сейчас можно найти почти везде: от напитков и десертов до заправок для салатов, замаскированных под "полезные".

"Выбирайте несладкие варианты или попробуйте приготовить еду дома, чтобы контролировать потребление сахара", - посоветовала она. Вторым компонентом, от которого следует отказаться, диетолог считает рафинированные углеводы. Они содержатся в белом хлебе, выпечке и сухих завтраках. У таких углеводов нет питательной ценности, добавила она. Они изменяют функции в нескольких областях мозга. "Вместо этого выбирайте цельнозерновые продукты и другие сложные углеводы, такие как бобовые и овощи", - уточнила Пун.

Кроме того, она призвала отказаться от полуфабрикатов, переработанного мяса, которые также ведут к слабоумию.

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