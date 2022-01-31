Созданы невидимые QR-коды

Ученые Массачусетского технологического института (MIT) разработали невидимые человеческому глазу QR-коды. Как передает Day.Az, об этом сообщается на сайте организации.

Невидимые метки InfraredTags напечатаны на 3D-принтере с помощью специального материала, который непрозрачен для видимого света, но прозрачен для инфракрасного излучения. Таким образом, наносимые на определенные вещи QR-коды невидимы человеческому глазу, но хорошо различимы камерами смартфонов и прочих гаджетов.

По словам аспиранта Мустафы Догана, идея создания невидимой метки пришла к нему, когда он услышал о новой модели смартфона, камера которого использует инфракрасный сенсор. Доган предположил, что это может быть полезно. Ученый вместе с коллегами нашел разновидность пластика для 3D-принтера, который пропускает ИК-излучение. Для подгонки материала и анализа образца специалист предложил использовать спектрофотометр.

В итоге Доган решил использовать два вида пластика, один из которых пропускал ИК-излучение. Это позволило добиться высокой степени читаемости будущих QR-кодов с помощью камеры. Доган считает, что невидимые QR-коды можно использовать на различных предметах, чтобы по наведению на них камеры пользователь мог бы узнать определенную информацию.

"Я легко могу представить себе будущее, в котором вы можете навести обычную камеру на любой объект, и она даст вам информацию об этом объекте", - прокомментировал изобретение старший научный сотрудник Технологического центра Autodesk Фрейзер Андерсон.