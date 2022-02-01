Как в Италии дарят новую жизнь старым вещам

В итальянском городе Виченце старым вещам дают шанс на новую жизнь. Недалеко от исторического центра города находится социальный кооператив Insieme, созданный в 1979 г. Его сотрудники собирают у местных жителей вышедшие из употребления вещи, которые в противном случае оказались бы на свалке. Эти вещи ремонтируют или переделывают, а затем продают, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

Этот кооператив работает в рамках европейского проекта SURFACE, цель которого - сократить количество отбросов, поощряя их утилизацию, и в то же время развивая институты социальной реинтеграции.