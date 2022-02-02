Человечество страдает от эпидемии страшнее коронавируса

По планете шагает эпидемия, которая может привести человечество к деменции, и она страшнее коронавируса, передает Day.Az со ссылкой на КП.

МОЛОДЫЕ И ПОКИНУТЫЕ

Впервые этот термин - "эпидемия одиночества" - ввели в оборот в США в 2017 году. Когда, казалось бы, никакими фундаментальными потрясениями еще и не пахло. Социологические опросы фиксировали: почти четверть американцев чувствовали себя социально изолированными. С тех пор ситуация только усугубилась (и коронавирус тут, ясно дело, тоже внес свою лепту): в прошлом году исследование Гарвардского университета показало, что уже более трети жителей Штатов постоянно ощущают одиночество.

Выяснилось и кое-что странное: эпидемия одиночества гораздо больше бьет по молодежи. И это при всей нынешней индустрии развлечений, "быстрых знакомств" и виртуальных чатов! Согласно тому же Гарвардскому опросу, среди "зумеров" (людей в возрасте 18-25 лет) 61% называют себя одинокими. А вот поколение "бумеров" (рожденные после 2 Мировой войны) все-таки как-то сохранило навыки налаживания дружеских и родственных отношений. Поэтому среди нынешних американских пенсионеров лишь 27% говорят о том, что им не хватает общения по душам.

Разумеется, одиночество - болезнь не чисто американская. Недавний доклад Еврокомиссии показал, что самой одинокой страной Старого Света является Франция (31,6% населения говорят о наличии такой проблемы), дальше следуют Греция (29,3%) и Болгария (28%).

МИНЗДРАВ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

Совершенно неверно думать, что одиночество - проблема сугубо психологическая, которая влияет только на настроение человека. Американский психолог Джон Качиоппо доказал, что по разрушительному влиянию на организм отсутствие социальных контактов можно сравнить с регулярным курением или ожирением. Статистика говорит сама за себя: одиночество на 42% повышает риск появления деменции, на 32% - инсульта, на 29% - развития ишемической болезни сердца.

- Если говорить об истоках эпидемии одиночества, то их, безусловно, нужно искать в урбанизации, массовом переселении людей из деревень в города, - говорит член-корреспондент РАН, доктор социологических наук Михаил Черныш.