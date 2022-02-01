Кот выжил после получасовой "стирки" в барабане стиральной машины

В Днипре женщина случайно включила стиральную машину, внутри которой находился ее домашний питомец - кот по кличке Броша. Животное находилось в барабане полчаса, однако ему удалось выжить. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Українські Новини.

Так, сообщается, что в стиральной машине находилась серая собачья лежанка, кот забрался в нее и уснул. Поскольку питомец серого цвета, хозяйка не заметила его и запустила стирку.

Спустя полчаса работы стиральную машину остановили, после чего кот стремительно выбежал из нее и пытался скрыться. Его поймали, высушили и привезли к ветеринару.

"При осмотре у котика была низкая температура, хрипы в легких, глаза не открывались из-за порошка, а изо рта сильно пахло стиральным средством. Броше провели всю необходимую терапию. К счастью, его анализы были в норме и вскоре котик отправился домой. Сейчас он чувствует себя хорошо - активно бегает и прыгает по дому, с удовольствием ест", - отметили в клинике.

В заведении также сообщили, что с таким случаем сталкиваются впервые и питомцу очень повезло.