Доктор Мясников раскрыл секретный ингредиент своих фирменных котлет

Главный теледоктор страны Александр Мясников никогда не скрывал от телезрителей, что любит вкусно поесть. Среди его фаворитов - простые и понятные всем блюда, например, отварной картофель и слабосоленая селедка, а на завтрак он предпочитает каши. При этом часто Александр Леонидович готовит сам. Не так давно он узнал об одном секретном ингредиенте, который помогает делать котлеты более сочными и, как следствие, вкусными, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Котлеты в исполнении Мясникова обычно больше похожи на рубленые бифштексы, несмотря на то, что он прокручивает фарш два раза. Обязательно добавляет в него лук, а с недавних пор - капусту.

"Меня научили класть в котлеты капусту. Она не чувствуется, но они такие мягкие становятся. Я сколько лет на свете живу, а этого секрета не знал. Теперь знаю - и делюсь им с вами", - заявил доктор.