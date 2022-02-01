В Турции заметили падающий метеорит с зеленым свечением

Загадочное явление заметили накануне в небе над Стамбулом. Местные жители наблюдали пролетающий светящийся объект со странным зеленым свечением, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

На кадрах видно, как над ночным городом появляется, а спустя несколько секунд гаснет мощная вспышка. По словам очевидцев, ее было видно из разных турецких городов. Астрофизики взяли тайм-аут и пока по этому поводу не дают пояснений.

А вот в соцсетях уже появились несколько версий инцидента - от падения метеорита до космического вторжения.