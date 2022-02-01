Фигуристка Медведева показала на видео борьбу за еду с роботом в Китае

Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала своим подписчикам в Instagram о том, как едва не осталась без еды в гостиничном номере в Пекине, куда она приехала, чтобы принять участие в Олимпиаде-2022, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Спортсменка заказала обед, который ей доставил в номер робот, поскольку из-за пандемии коронавируса в Китае стараются как можно меньше контактировать с другими людьми.

Евгения решила снять видео с железным "официантом", чтобы продемонстрировать в сториз процесс взаимодействия с "новыми технологиями", однако с ней в этом момент произошел курьезный случай. Маленький доставщик не стал дожидаться момента, когда фигуристка заберет свою пищу и оплатит счет, и решил уехать. Спортсменка бросилась следом за роботом, умоляя отдать ей еду.

В итоге искусственный доставщик "сжалился" над фигуристкой и вернулся, после чего она смогла наконец забрать положенное ей питание.

"Спасибо, брат, пока, езжай!" - говорит Медведева за кадром радостным голосом, отмечая, что теперь сможет наконец-то поесть.