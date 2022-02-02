На Земле ожидается геомагнитная буря

На 2 февраля эксперты американского Центра прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований (National Oceanic and Atmospheric Administration, NOAA) спрогнозировали на Земле наступление геомагнитной бури умеренной интенсивности. Об этом сообщается на сайте организации, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Она охарактеризована как G2, и имеет второй уровень интенсивности из пяти возможных.

Как сообщается на сайте NOAA, на солнце произошел выброс солнечной плазмы.

Вспышка была зарегистрирована 29 января. Произошел выброс корональной массы - облака солнечной плазмы. Его скорость по пути к Земле, оценивается в 662 км/сек, уточняется в сообщении.

Ученые не исключают, что вероятность геомагнитной бури может сохраниться и 3 февраля, но меньшей интенсивности.

Во второй половине декабря прогнозировались три геомагнитные бури на Земле.