Умирающие звезды могут рождать планеты

Международная группа астрономов под руководством исследователей из Левенского католического университета (KU Leuven) обнаружила, что умирая, некоторые типы звезд могут образовывать планеты. Об этом сообщается на сайте учебного заведения, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

До сих пор считалось, что в большинстве систем планеты рождаются вскоре после своих звезд-хозяев. Как известно, наше Солнце начало гореть 4,6 миллиарда лет назад, а в течение следующего миллиона лет материя вокруг светила сгустилась и возник протопланетный диск.

Именно в нем зародились планеты, в том числе Земля, однако такие диски из пыли и газа необязательно окружают только новорожденные звезды. Предыдущие исследования показали, что они также могут развиваться вокруг двойных звезд, одна из которых умирает.

Когда приближается конец для звезды среднего размера (например, Солнца), она выбрасывает внешнюю часть своей атмосферы в космос, после чего медленно угасает как так называемый белый карлик.

В случае двойных звезд гравитационное притяжение второй звезды заставляет вещество, выбрасываемое умирающей звездой, формировать плоский вращающийся диск, который напоминает протопланетные диски, наблюдаемые вокруг молодых звезд.

В новом исследовании, опубликованном в журнале Astronomy & Astrophysics, ученые показали, что диски, окружающие так называемые эволюционировавшие двойные звезды, нередко демонстрируют признаки формирования планет.

В ходе наблюдений они рассмотрели 85 двойных звездных систем и на инфракрасных изображениях десяти из них были обнаружены указанные явления.