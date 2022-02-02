Шесть знаков зодиака, которых ждет счастье в феврале и марте

Астролог Алена Никольская составила прогноз на ближайшие месяцы. Она отметила, что приближается весна - счастливая пора исполнения желаний. Февраль - время подготовки к большим переменам, и от того, как люди проявят себя, зависит их благополучие в будущем. Каким знакам зодиака будет везде и во всем сопутствовать удача, астролог рассказала Пятому каналу, Как передает Day.Az со ссылкой на vm.ru.

Она сообщила, что кардинальные перемены связаны с уникальным "танцем" звезд, который можно наблюдать на небосводе. Так, например, планета амбиций и движения Меркурий снова возвращается на правильную орбиту, чем сулит неплохие достижения в делах. Кроме того, планета любви Венера, огненный Марс и мудрый Плутон переходят в знак стремительного Козерога. Это - символ безусловного успеха.

По словам Никольской, особенно интересным будет период с 16 по 24 февраля, когда сложится максимально приятный аспект с Юпитером, а Солнце будет властвовать в Водолее.

- Телец, Дева, Козерог, Рак, Скорпион и Рыбы - эти шесть счастливчиков будут править бал на протяжении всего февраля. Все, что вы сделаете, будет иметь очень серьезные последствия. Поэтому соберитесь и двигайтесь вперед, покоряйте новые вершины! - рассказала астролог в интервью.