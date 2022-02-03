Археологи опознали кость предка человека возрастом в 1,5 млн лет
В Израиле археологи смогли идентифицировать найденную еще в 1966 году кость. Останки, как выяснилось, принадлежали предку человека, который жил 1,5 миллиона лет назад, сообщили в пресс-службе израильского университета Бар-Илан, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
Ученые установили, что кость принадлежала детенышу доисторического человека (гоминида), которому на момент смерти было 6-12 лет. Особь жила в районе Убейдии в долине реки Иордан, которая известна в качестве стоянки предков человека. Раскопки в этом районе идут с 1960-х годов.
Находку 1966 года изучили руководитель исследования профессор Алон Бараш и профессор Элла Бин.
"Они идентифицировали ее как человеческий поясничный позвонок, самые ранние ископаемые древние человеческие останки, обнаруженные в Израиле, возрастом около1,5 миллиона лет", - отмечается в сообщении управления древностей.
По словам ученых, особь была довольно крупной и, если бы дожила до совершеннолетия, могла бы быть выше 180 сантиметров.
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