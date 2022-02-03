Кораллы исчезнут, даже если цели климатических соглашений будут достигнуты: так считают учёные из нескольких стран, которые во вторник опубликовали результаты своих исследований, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

Они изучали так называемые "температурные убежища": это сравнительно глубоко расположенные рифы, которые менее подвержены разрушительному влиянию теплеющих поверхностных слоёв воды. Благодаря этому они служат своеобразным "резервом" для восстановления популяции мелководных кораллов.

При повышении температуры на 1,5° исчезнет 90% таких убежищ, а при повышении на 2° безопасных зон для кораллов не останется.

При этом не превысить порог 1,5° - это фактически задача-максимум международных климатических программ, и в достижении этих целей есть большие сомнения, поскольку, по данным ООН, сегодня температура по сравнению со второй половиной XIX века уже выросла на 1,1°, и есть реальная вероятность, что до 1,5° дело дойдёт уже за ближайшие десять лет.

По данным ООН, коралловые рифы покрывают 0,2% морского дна. Но при этом являются домом для 25% видов океанской флоры и фауны. Поэтому вымирание кораллов запустит цепную реакцию, и в конечном итоге это будет угрожать голодной смертью полумиллиарду человек в тех странах, которые зависят от морских ресурсов.