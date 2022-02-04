Смертельно опасная акула подплыла к пляжу и распугала купальщиков

Тигровая акула приплыла на мелководье, ударила хвостом по воде и распугала людей на пляже.

На пляже в Рио-де-Жанейро, Бразилия, смертельно опасная тигровая акула подплыла к берегу, распугала купальщиков и заставила их выбежать из воды. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Инцидент произошел в пятницу, 28 января. Акула приплыла на мелководье, барахталась у берега и несколько раз ударила хвостом по воде. Напуганные посетители пляжа снимали на видео и фотографировали происходящее.

На кадрах видно, как спасатель в красной футболке заходит в воду и пытается отогнать хищницу, брызгая на нее водой. В итоге она уплыла на глубину, и никто из людей и животных не пострадал.

По данным Daily Star, тигровые акулы занимают второе место после больших белых акул по количеству случаев нападения на людей.

Тигровая, или леопардовая, акула относится к классу хрящевых рыб и считается одним из самых опасных хищников на планете. Длина взрослой особи составляет шесть-восемь метров.

Ранее сообщалось, что в испанском курортном городе Бенидорм, расположенном на средиземноморском побережье, к берегу подплыла огромная голубая акула и распугала отдыхающих на пляже Поньенте людей. Сотрудники местного отделения полиции прислали вертолет и два катера, с борта которых можно было наблюдать за хищной рыбой.