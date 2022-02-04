Альпаку заметили в московском метро

В столичном метро удивленные пассажиры заметили неожиданного гостя - южноамериканскую альпаку. Ролик с крупным белым домашним животным появился в социальных сетях, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Отметим, что зверь гулял по вагону без привязи, однако потом его привязали.

По словам очевидцев, животное, судя по всему, вместе с хозяйкой вышло на станции "Краснопресненской".