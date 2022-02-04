Рецепт торта из ананасов в блоге Олеси Куприн

Фуд-блогер Олеся Куприн поделилась на своей странице в Instagram рецептом ананасового торта:

"Когда в феврале ты завладел парочкой отличных спелых ананасов, то дел у тебя остаётся не так уж много: есть ананасы, пить ананасы, делать торты из ананасов.

С первыми двумя пунктами вы легко справитесь сами, а для третьего у меня есть рецепт! Для приготовления которого вам потребуются ананасы сорта Honey Glow.

Не буду долго рассказывать вам о том, как прекрасны ананасы Del Monte (берите сорт Honey Glow, как у меня, или Gold - тоже очень вкусный, оба варианта собирают уже зрелыми) - этот тот случай, когда лучше один раз попробовать, чем прочитать чьи-то описания, а просто порекомендую сохранить этот пост и приготовить замечательный торт!

Ананасовая прослойка с желе, шоколадный корж и нежный чизкейк - ещё один отличный повод устроить выходной посреди рабочей недели)".