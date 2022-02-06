https://news.day.az/unusual/1433210.html Рустем Османов перечислил самые вредные алкогольные напитки
Рустем Османов перечислил самые вредные алкогольные напитки
Некоторые алкогольные напитки следует считать опаснее других из-за высокого вреда организму. Об этом агентству "Прайм" рассказал врач-терапевт, врач-кардиолог "СМ-Клиника" Рустем Османов, передает Day.Az.
Так, по его словам, коньяк является излишне калорийным продуктом. Алкогольными коктейлями и игристыми винами не следует увлекаться из-за большого количества сахара. Пиво дает нагрузку на почки.
Наименее вредным спиртным напитком эксперт назвал вино. Однако он предупредил, что его также следует употреблять в небольшом количестве.
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