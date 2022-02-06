Рустем Османов перечислил самые вредные алкогольные напитки

Некоторые алкогольные напитки следует считать опаснее других из-за высокого вреда организму. Об этом агентству "Прайм" рассказал врач-терапевт, врач-кардиолог "СМ-Клиника" Рустем Османов, передает Day.Az.

Так, по его словам, коньяк является излишне калорийным продуктом. Алкогольными коктейлями и игристыми винами не следует увлекаться из-за большого количества сахара. Пиво дает нагрузку на почки.

Наименее вредным спиртным напитком эксперт назвал вино. Однако он предупредил, что его также следует употреблять в небольшом количестве.