В небе над Тайванем нашли неопознанный объект

Люди, верящие в "теории заговора" давно утверждают, что продвинутые инопланетяне посещают Землю вот уже сотни тысяч лет. Несмотря на то, что научное сообщество и эксперты в сфере космонавтики несколько раз отвергали эти утверждения, сторонники теории заговора твердо верят в эту теорию и часто ссылаются на наблюдения НЛО для обоснования своих аргументов, передает Day.Az.

Согласно новым данным, 5 февраля 2022 года в небе над Тайванем было замечено несколько НЛО.

Предполагаемое НЛО было замечено в городе Тайчжун на западе центрального Тайваня. На видео, ставшим вирусным в сети, можно увидеть несколько светящихся огней, парящих в ночном небе.

По сообщению очевидцев, яркие объекты, замеченные в небе, несколько раз вспыхивали и гасли. Предположительно, НЛО можно было увидеть в небе более четырех минут.