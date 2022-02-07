Самый большой пассажирский самолет превратят в гостиницу

Во Франции двухпалубные воздушные гиганты A380 были сняты с рейсов в связи с высокой себестоимостью полетов, хотя могли летать еще 20 лет.

Бывший инженер Airbus Фредерик Делез приобрел списанный авиалайнер A380 и перестраивает его в в отель с ресторанным комплексом. По замыслу авиаконструктора, к 2024 году он закончит свой проект, который назвал Envergure, сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Авиалайнер хотят установить на окраине аэропорта Тулузы, где расположен завод по производству самолетов Airbus. На борту перестроенного гигантского самолета поместится 31 полноценный номер с душевыми и туалетами, из которых 2 номера класса люкс. При отеле будет работать ресторан на 60 мест, стилизованный под диспетчерскую башню. Первый этап обустройства комплекса владелец планирует завершить уже к этому году, запустив работу гостиницы.

Десять лет назад самый большой двухпалубный пассажирский самолет A380 был флагманом пассажирских авиаперевозок из-за комфорта и возможности дальних перелетов. Но со временем из-за 4 двигателей они начали проигрывать по себестоимости перевозки более современным самолетам с 2 двигателями. По этой причине авиаперевозчики приняли решение снять их с рейсов, хотя срок их эксплуатации не вышел, и они могли еще пролетать 20 лет.